Баштанська міська рада затвердила програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, що надаються комунальним підприємством «Міськводоканал».

Рішення опубліковане на сайті Баштанської міськради, пишуть «НикВести».

Зазначається, що ініціатором програми було підприємство. Програму вирішили розробити, аби у водоканалу були кошти на утримання мереж, сплату податків і виплату зарплат.

Також у програмі вказано, що підняття тарифів для населення небажане з соціально-економічних мотивів. Таким чином у Баштанській громаді вирішили відшкодовувати різницю між діючими та економічно обґрунтованими протягом дії воєнного стану та двох місяців після його закінчення.

Орієнтовний обсяг фінансування програми на рік складає близько трьох мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що «Миколаївоблтеплоенерго» прогнозує, що опалювальний сезон почне з боргом за різницю в тарифі в 455 мільйонів гривень.