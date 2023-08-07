Держаудитори виявили порушення у діяльності Первомайської міської територіальної громади, що призвели до неефективних витрат бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що в управлінні житлово-комунального господарства Первомайську завищили вартість й обсяги робіт, через це незаконні видатки склали 2,8 мільйонів гривень.

Також у Первомайську було придбано устаткування для очисних споруд міської каналізації, яке зберігається на складі. Однак аудитори зазначають, що без реконструкції очисних споруд неможливо його встановили.

«Такий стан справ засвідчив неефективне витрачання коштів на суму 14,2 мільйони гривень», — йдеться у повідомленні.

Також вказано, що виявлено нестачу продуктів харчування для закладів освіти на суму 355,9 тисяч гривень.

«З причини завищення потреби у харчових продуктах накопичено їх залишок, що призвело до неефективного використання коштів на понад 11,9 мільйонів гривень, — повідомляють в Держаудитслужбі.

Виявлені порушення і у договорах на оренду землі. Зазначається, що ставки орендної плати не були приведені у відповідність з рішенням органу самоврядування, через що місцевий бюджет недоотримав 6,9 мільйонів гривень. Також місцева влада не віддала в оренду об’єкти комунальної власності та земельні ділянки, які не використовуються, через що втратила надходження на 410,4 тисячі гривень.

«Про результати аудиту поінформовано правоохоронні органи, Миколаївську обласну військову адміністрацію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаївській області протягом січня-квітня 2023 року держаудитори встановили порушення у сфері закупівель на загальну суму 176,6 мільйона гривень. В результаті було розірвано договори на суму 56,5 мільйона.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині аудитори забезпечили відшкодування порушень під час закупівель на суму 19 мільйонів гривень.