Міноборони Ізраїлю у понеділок, 7 серпня, заявило про значний прогрес у революційному проєкті транспортування поранених солдатів з поля бою за допомогою БПЛА.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

«Це вже не наукова фантастика. За два роки цей дрон буде прийнятий на озброєння ЦАХАЛу», — заявили у відомстві.

Перший демонстраційний політ прототип дрона, названий E-VTOL, здійснив у травні на півдні Ізраїлю.

Результати здалися настільки обнадійливими, що було ухвалено рішення просувати цей проєкт.

Зазначається, що в ході наступного етапу випробувань, що відбудуться на початку 2024 року, буде запуск із корисним навантаженням.

Спочатку, як кажуть розробники, дрон навчать доставляти на поле бою боєприпаси, медикаменти, продукти харчування, а потім відбудуться експерименти з евакуацією поранених.

Проте вже під час демонстраційного польоту безпілотник зумів підняти двох людей та перевезти їх на відстань за кілька кілометрів.

Сам літальний апарат розроблений AIR ONE — ізраїльською компанією, яка першою успішно завершила повний цикл випробувань електричного літака-автомобіля.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Реувен Асман у травні відвідав Миколаїв і привіз ізраїльську систему, яка добуває воду із повітря. Пізніше його передали до Снігурівки.