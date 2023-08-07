Окупанти продовжують наживатися на українських громадян. Зокрема, при спробі перетину українцями російських блокпостів на окупованих територіях загарбники вимагають гроші, інакше розвертають людей у зворотному напрямку.

Про це повідомляє заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Вона зазначила, що росіяни навмисне загострюють ситуацію на окупованих територіях, чим змушують українців виїжджати до Росії. В тому числі було зафіксовано збільшення випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення.

«При цьому, для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію РФ», — йдеться в повідомленні.

Крім того, вона додала, що під час перетину переселенцями блокпостів росіяни погрожують зброєю та під різними приводами вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності.

Нещодавно, на тимчасово підконтрольних територіях Херсонської області російська армія створила так звані «школи молодого виборця», з метою підготовки старшокласників до виборів президента Російської Федерації.

