В Одеській області відкривати пляжі 12-13 серпня. Голова Одеської військової адміністрації доручив до 10 серпня підготувати пляжі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, підрив Каховської ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на зараз якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає всім санітарним нормам. Тому, він підписав розпорядження щодо підготовки доступу відпочивальників на пляжі.

Зокрема, усі пляжі повинні мати:

захисні сітки, що перешкоджають потраплянню мін;

спостережно-рятувальні пости;

буї;

гучномовці;

обладнані укриття поблизу;

Чиновник додав, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти до Одеської ОВА.

Нагадаємо, пляжі Одеси визнали непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води й небезпеки для здоров’я.