В Одеській області відкривати пляжі 12-13 серпня. Голова Одеської військової адміністрації доручив до 10 серпня підготувати пляжі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, підрив Каховської ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на зараз якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає всім санітарним нормам. Тому, він підписав розпорядження щодо підготовки доступу відпочивальників на пляжі.
Зокрема, усі пляжі повинні мати:
Чиновник додав, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти до Одеської ОВА.
Нагадаємо, пляжі Одеси визнали непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води й небезпеки для здоров’я.
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В Одеській області відкривати пляжі 12-13 серпня. Голова Одеської військової адміністрації доручив до 10 серпня підготувати пляжі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, підрив Каховської ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на зараз якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає всім санітарним нормам. Тому, він підписав розпорядження щодо підготовки доступу відпочивальників на пляжі.
Зокрема, усі пляжі повинні мати:
Чиновник додав, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти до Одеської ОВА.
Нагадаємо, пляжі Одеси визнали непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води й небезпеки для здоров’я.