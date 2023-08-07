У Миколаєві, з 22 по 23 серпня буде проходити Школа Волонтерства – активну молодь запрошують доєднатись до заходу.

Школа Волонтерства – національна навчальна програма, розроблена Українською Волонтерською Службою для тих, хто починає свій шлях у волонтерстві. Протягом дводенного тренінгу учасники дізнаються все про волонтерство, знайомляться з ініціативами свого міста та беруть участь у волонтерській акції.

Метою програми є формування усвідомленого підходу до волонтерської діяльності та поширення знань про ефективну допомогу, задля формування активної спільноти в регіонах, яка залучена до розв’язання соціальних проблем у регіонах.

Чому необхідно відвідати захід?

• 2 дні посилення волонтерських навичок – як теоретичних, так і практичних;

• Знайомства з представниками локальних організацій та обмін досвідом;

• Спільнота однодумців, що прагнуть змінювати власне місто на краще.

Програма Школи складається із трьох компонентів, які взаємодоповнюють один одного та допомагають учасникам зануритися в тему. Відкриваючим блоком, якому буде присвячений перший день заходу, стане теорія волонтерства. Тут досвідчені тренери розкажуть про те, що це за вид діяльності та допоможуть розібратись з розповсюдженими міфами.

Другий день розпочнеться з виготовлення окопних свічок для військових. Саме ця активність стала однією з найрозповсюдженіших в період повномасштабного вторгнення. Далі ж учасників чекає нетворкінг з представниками громадського сектору Миколаєва, які вже мають немалий досвід волонтерства та прагнуть ним поділитись.

Кого шукають? Активних громадян/ок віком від 14 до 35 років, які хочуть бути залученими до допомоги іншим та не мають або мають мінімальний досвід у волонтерстві.

Як відбувається відбір? Усі охочі можуть заповнювати форму реєстрації, опісля чого відбір буде відбуватись за мотивацією, описаною кандидатом/кою. Про результати відбору організатори надішлють листа на електроні скриньки.

Реєстрація відбувається за покликанням: https://bit.ly/3s0RfMF

Дедлайн: 16 серпня, 23:59

Якщо у вас виникнули додаткові питання, можете звертатись до одного з організаторів, Короткого Микити за номером +380637094193 або @nikkextro в Телеграм.

Довідка: ГО «Українська Волонтерська Служба» – громадська неурядова організація, заснована у 2017 році. Мета організації – розвиток культури волонтерства в Україні. Детальніше за посиланням: https://2022.volunteer.country