Приписаний до Північного флоту ВМФ РФ великий десантний корабель «Оленегорский горняк» наразі небоєздатний. 4 серпня в бухті Новоросійська його підбили українські морські безпілотники.

Про це представник ВМС України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів 7 серпня в ефірі національного телемарафону.

Плетенчук пояснив, що ВДК перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну країна-агресор перекинула в акваторію Чорного моря, бо окупанти планували проводити десантні операції на південному узбережжі України. Тепер після удару надводного дрона росіяни втратили його як бойову одиницю свого флоту.

— У результаті цей «гість» із далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз небоєздатний. Є впевненість, що до Північного флоту він уже не повернеться, — зазначив представник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в бухті Новоросійська пролунали вибухи, Міноборони РФ заявило про атаку на військово-морську базу двома морськими безекіпажними катерами. Місцева влада запевнила, що постраждалих і руйнувань через атаку немає, однак у мережі зʼявилося відео, на якому великий десантний корабель (ВДК) «Оленегорский горняк» нахилився набік і його намагаються відбуксирувати до берега.