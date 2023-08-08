В понеділок, 7 серпня, до Миколаєва доставили черговий сучасний тролейбус «Дніпро».

Нову техніку розвантажили на КП «Миколаївелектротранс», і одразу почали готувати до роботи на лінії, пише пресслужба підприємства.

Це 34-та одиниця електротранспорту із 40, передбачених в рамках контракту з ЄБРР. До кінця тижня місто очікує на ще два тролейбуси.

«Щодня на міських маршрутах працює рухомий склад, 90% якого — сучасні низькопідлогові тролейбуси з кондиціонерами. Це дозволяє створити комфортні умови проїзду для жителів нашого міста», — передають на КП.

Нагадаємо, Миколаїв отримав три нових тролейбуси в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вони вже пройшли технічний огляд, їх застрахували та забрендували

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.