Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 250 800 особового складу. Окупанти продовжують зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 560 загарбників.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці станом на 7 серпня складають:

танків — 4254 (+10) ;

; бойових броньованих машин — 8278 (+8) ;

; артилерійських систем — 4996 (+19) ;

; РСЗВ — 709 (+0) ;

; засоби ППО — 468 (+1) ;

; літаків — 315 (+0) ;

; гелікоптерів — 312 (+1) ;

; БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4158 (+4) ;

; крилаті ракети — 1377 (+0) ;

; кораблі /катери — 18 (+0) ;

; автомобільної техніки та автоцистерн — 7460 (+9) ;

; спеціальна техніка — 737 (+2) ;

Нагадаємо, окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина ще тринадцять отримали поранення.