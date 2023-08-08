Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 250 800 особового складу. Окупанти продовжують зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 560 загарбників.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці станом на 7 серпня складають:
Нагадаємо, окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина ще тринадцять отримали поранення.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 250 800 особового складу. Окупанти продовжують зазнавати шалених втрат, лише за минулу добу російські війська втратили 560 загарбників.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці станом на 7 серпня складають:
Нагадаємо, окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина ще тринадцять отримали поранення.