Президент України Володимир Зеленський присвоїв генеральські звання трьом офіцерам Повітряних Сил Збройних Сил України.
Про це йдеться у відповідному Указі№481/2023, оприлюдненому на сайті Офісу Президента України.
Зокрема, бригадному генералу Генову Борису Анатолійовичу — командувачу повітряного командування «Захід» ПС ЗСУ присвоєне звання генерал-майора.
Цим же указом присвоєнні звання бригадного генерала:
Заступнику начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковнику Гуменюку Олександру Леонідовичу.
Командувачу логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковнику КУЛЯСУ Сергію Васильовичу.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Президент України Володимир Зеленський присвоїв генеральські звання трьом офіцерам Повітряних Сил Збройних Сил України.
Про це йдеться у відповідному Указі№481/2023, оприлюдненому на сайті Офісу Президента України.
Зокрема, бригадному генералу Генову Борису Анатолійовичу — командувачу повітряного командування «Захід» ПС ЗСУ присвоєне звання генерал-майора.
Цим же указом присвоєнні звання бригадного генерала:
Заступнику начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковнику Гуменюку Олександру Леонідовичу.
Командувачу логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковнику КУЛЯСУ Сергію Васильовичу.