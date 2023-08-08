Народний депутат України Артем Чорноморов подав звернення до мера міста Вознесенська із проханням розглянути питання про надання гімназії імені Тараса Шевченка статусу ліцею.

Відповідне звернення нардеп опублікував на своїй сторінці у Telegram.

«Мені стало відомо про ситуацію, яка склалася навколо Вознесенської гімназії імені Тараса Шевченка та щодо звернень з цього приводу що направлялися Вам та голові Миколахвської військової адміністрації. Як батько дітей-школярів розумію та підтримую батьків та педагогічний колектив Вознесенської гімназії імені Тараса Шевченка в прагненні зберегти навчальний заклад», – зазначив він.

Нагадаємо, що згідно з реформою мережі шкіл, місцева влада повинна була провести реорганізацію закладів загальної середньої освіти. Згідно з планом трансформації школи де будуть навчатися старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише до 9 класу. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

У 2021-2022 навчальному році з метою трансформації мережі навчальних закладів Вознесенська працювала робоча група, за результатами роботи якої було визначено, що академічні ліцеї утворюються на базі гімназії імені Т. Шевченка, ЗОШ №8 і 30Ш №10 та зберігається статус ліцею «Інсайт».

Проте в липні, згідно з інформацією від Ради гімназії, питання було вилучено з порядку денного сесії Вознесенської міської ради.

«Це відбулося з незрозумілих причин, без проведення консультацій з педагогічними колективами та без обговорення з батьківською громадськістю. Кимось було вирішено, що висновки робочої групи, яка працювала не один місяць, уже не треба брати до уваги», – зазначили у зверненні представники Ради гімназії.

Члени Ради гімназії та народний депутат України наполягають на винесенні проєкту рішення «Про зміну типу та перейменування Вознесенської гімназії імені Тараса Шевченка Вознесенської міської ради» на розгляд найближчої сесії міської ради.

Також нагадаємо, що на початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеїв. При цьому городяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи.