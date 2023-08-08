Казахстан хоче забезпечувати безпеку експорту своєї нафти через російський порт Новоросійськ. Планується задіяти дипломатичні канали.

Про це заявив міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Казахстану.

— Щодо забезпечення безпеки роботи порту, безумовно, Казахстан виступить з ініціативою на політичному рівні щодо забезпечення стабільної роботи даного порту, виходячи з того, що вигодонабувачами від роботи саме нафтового терміналу є великі світові споживачі, у тому числі і з Євросоюзу, — сказав Алмасадам Саткалієв.

За його словами, ця робота має бути організована лінією міжурядового діалогу, дипломатичними каналами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пригрозив знищенням флоту РФ у разі атак по портам Миколаєва та Одеси.

Як повідомлялося, в районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявила про влучання морського дрона у танкер і звинуватила в атаці Україну

17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».

Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.