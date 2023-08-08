Казахстан хоче забезпечувати безпеку експорту своєї нафти через російський порт Новоросійськ. Планується задіяти дипломатичні канали.
Про це заявив міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Казахстану.
— Щодо забезпечення безпеки роботи порту, безумовно, Казахстан виступить з ініціативою на політичному рівні щодо забезпечення стабільної роботи даного порту, виходячи з того, що вигодонабувачами від роботи саме нафтового терміналу є великі світові споживачі, у тому числі і з Євросоюзу, — сказав Алмасадам Саткалієв.
За його словами, ця робота має бути організована лінією міжурядового діалогу, дипломатичними каналами.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пригрозив знищенням флоту РФ у разі атак по портам Миколаєва та Одеси.
Як повідомлялося, в районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявила про влучання морського дрона у танкер і звинуватила в атаці Україну
17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».
Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.
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Казахстан хоче забезпечувати безпеку експорту своєї нафти через російський порт Новоросійськ. Планується задіяти дипломатичні канали.
Про це заявив міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Казахстану.
— Щодо забезпечення безпеки роботи порту, безумовно, Казахстан виступить з ініціативою на політичному рівні щодо забезпечення стабільної роботи даного порту, виходячи з того, що вигодонабувачами від роботи саме нафтового терміналу є великі світові споживачі, у тому числі і з Євросоюзу, — сказав Алмасадам Саткалієв.
За його словами, ця робота має бути організована лінією міжурядового діалогу, дипломатичними каналами.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пригрозив знищенням флоту РФ у разі атак по портам Миколаєва та Одеси.
Як повідомлялося, в районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявила про влучання морського дрона у танкер і звинуватила в атаці Україну
17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».
Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.