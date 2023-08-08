Можливість працювати віддалено для апарату Одеської облради скасовано у зв'язку з припиненням в Україні карантину, пов'язаного з коронавірусом.
Про це йдеться в розпорядженні голови регіональних зборів Григорія Діденка, пише Думская.
Раніше, користуючись положенням про карантинні обмеження, вони брали участь у роботі комісій через відеозв'язок.
Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у 2022 році заявив, що Миколаївська міська рада наразі не може проводити сесії в режимі онлайн, оскільки це не передбачено регламентом. Він пояснив, що для того, щоб міськрада змогла працювати онлайн, депутатам потрібно буде зібратися на засідання сесії — фізично, щоб внести зміни до регламенту.
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Можливість працювати віддалено для апарату Одеської облради скасовано у зв'язку з припиненням в Україні карантину, пов'язаного з коронавірусом.
Про це йдеться в розпорядженні голови регіональних зборів Григорія Діденка, пише Думская.
Раніше, користуючись положенням про карантинні обмеження, вони брали участь у роботі комісій через відеозв'язок.
Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у 2022 році заявив, що Миколаївська міська рада наразі не може проводити сесії в режимі онлайн, оскільки це не передбачено регламентом. Він пояснив, що для того, щоб міськрада змогла працювати онлайн, депутатам потрібно буде зібратися на засідання сесії — фізично, щоб внести зміни до регламенту.