Можливість працювати віддалено для апарату Одеської облради скасовано у зв'язку з припиненням в Україні карантину, пов'язаного з коронавірусом.

Про це йдеться в розпорядженні голови регіональних зборів Григорія Діденка, пише Думская.

Тепер учасники депутатських комісій повинні фізично бути присутніми на них, і для тих, хто виїхав за кордон, це стане проблемою. В Одеській облраді більшість тих, хто покинув країну, є представниками забороненої ОПЗЖ і «Партії Шарія».