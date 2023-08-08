Індія в останні місяці заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати обладнання і компоненти, виготовлені в Китаї, через зростання занепокоєння вразливістю безпеки своїх військових даних.

Про це з посиланням на джерела в індійському Міноборони та ОПК повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Цей захід прийнято на тлі напруженості між двома сусідніми країнами й у той час, коли Нью-Делі проводить масштабну військову модернізацію, яка передбачає ширше впровадження на озброєння армії безпілотних систем та інших автономних платформ, світовим лідером у виробництві яких є Китай.

Індійське керівництво стурбоване імовірністю компрометації розвідданих, зібраних дронами з виготовленими в Китаї комунікаційними блоками, камерами, радіопередавачами та операційним програмним забезпеченням.

На двох зустрічах у лютому та березні, на яких обговорювалися тендерні вимоги до безпілотників, індійські військові чиновники повідомили потенційним учасникам тендеру, що в разі встановлення на їхніх апаратах обладнання і компонентів із країн, які мають спільний сухопутний кордон з Індією, вони не будуть допущені до конкурсу з міркувань безпеки. Причиною було названо те, що таке обладнання може мати «лазівки в безпеці» й передавати важливі військові дані виробнику.

Один із високопоставлених співрозмовників Reuters сказав, що посилання на сусідні країни є евфемізмом для Китаю, додавши, що індійська промисловість стала надто залежною від другої економіки світу.

Індія виділила близько 20 мільярдів доларів (1,6 мільярда рупій) на військову модернізацію в 2023-24 роках, із яких 75% зарезервовано для внутрішньої промисловості. Однак заборона на китайські запчастини призведе до істотного підвищення вартості індійського виробництва військових безпілотників, змусивши виробників дорожче купувати складові до них в інших місцях.

Крім того, оскільки 70% світового ринку обладнання і компонентів для виробництва безпілотних систем виготовляються в Китаї, існує висока імовірність того, що придбане в третіх країнах обладнання міститиме китайські елементи.

Раніше повідомлялося, що Індія може придбати в США велику партію дронів.