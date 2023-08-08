Сьогодні вдень, 8 серпня, російські окупанти обстріляли територію села Куцуруб в Миколаївській області.

Про це повідомив голова поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби. На щастя, ніхто не постраждав серед місцевого населення.

На місці події працюють спіробітники поліції.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.