Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім отримав 260 анонімних листів щодо стану лікарень в місті та області.

Для розв'язання проблемних питань в лікарнях та обміну досвідом профільний заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, голова Миколаївської облради Антон Табунщик та головні лікарі поїдуть у відрядження на навчання.

Про це він розповів у своєму відеозверненні в Telegram.

Віталій Кім розповів, що зокрема, Ізраїль запропонував безкоштовне навчання для місцевих лікарів. Однак питання щодо цієї можливості залишається відкритим і вимагатиме додаткового вивчення та обговорення.

— 260 листів прийшло на пошту згідно з медичної сфери, я перечитав всі. Дуже багато точкових проблем. Є дуже конструктивні пропозиції від лікарів, які будемо опрацьовувати. В середу профільний заступник, голова облради, радники, головні лікарі — їдуть (у відрядження, — прим.) для обміну досвідом. Ізраїль пропонував безкоштовно навчати наших лікарів, але на зараз це питання не вирішене, будемо працювати над ним. Щодо точкових питань, ми їх оперативно вирішимо, – зазначив він.

З врахуванням об'єму проблем у медичній галузі, Віталій Кім висловив намір залучити додаткових людей для системного аналізу та вирішення цих питань.

— Бачачи об'єм проблем буду додатково вводити людей, аби вони це все опрацьовували системно. Для того, щоб ми бачили що ми робимо стратегічно, тактично і оперативно. Думаю, що звернусь до міста та обласної ради щодо виділення коштів на підтримку наших лікарень, щоб поки ми проводили зміни ми не втратили позиції лікарів.

Нагадаємо, що 27 липня після візиту до Миколаївщини у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський згадав неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, яку він відвідав. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

За словами Віталія Кіма, нещодавня заява президента про неналежний стан однієї з лікарень, де він побував, є показником якості роботи групи щодо фінансово-господарської діяльності медзакладів під керівництвом першого заступника голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика.

Після критики влада вирішила підійти до цього питання більш системно та створила анонімний канал для скарг на стан місцевих лікарень.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

В квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.