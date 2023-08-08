Через сьогоднішній обстріл села Куцуруб поранено двох підлітків.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Як відомо, обстріл стався сьогодні вдень, після чого до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13-ти та 16-ти років з мінно-вибуховими травмами.

Нині життю хлопців нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.