Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Про це він розповів в коментарі кореспонденту «НикВести».

За його словами, в найближчий час він зустрінеться з головами фракцій в облраді та підніме це питання на обговорення.

— Це питання буде обговорено на наступній зустрічі з головами фракцій. Цю тему постійно підіймають. Якщо ви дивились склад депутатського корпусу обласної ради, то в нас майже всі депутати повернулись. Якщо і є певна кількість депутатів, які не повернулись, це не вплине на можливість проведення засідань офлайн, — сказав Антон Табунщик.

Як відомо, сьогодні, 8 липня, для апарату Одеської облради скасували можливість працювати віддалено у зв'язку з припиненням в Україні карантину, пов'язаного з коронавірусом.