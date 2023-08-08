Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні правильним і поки що єдиним дипломатичним шляхом досягнення миру є ініційована Україною «формулу миру». За його словами, вона може стати новим універсальним інструментом для припинення військових конфліктів і ухвалення відповідних рішень, якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають змоги справедливо закінчувати війни та досягати миру.

Про це він заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки, передає пресслужба глави держави.ї

Глава держави акцентував, що необхідно готуватися до Глобального саміту миру, і він зацікавлений, щоб на заході була представлена максимальна кількість держав.

Володимир Зеленський зазначив, що формула – насамперед про Україну, але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають змоги справедливо закінчувати такі агресивні війни й досягати миру, про що красномовно свідчить приклад України, то «формула миру» може стати новим універсальним фундаментом для відповідних рішень.

— На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем, — переконаний Володимир Зеленський.

За словами президента, окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів «формули миру», і це нормально, оскільки будь-яка платформа є дискусійною.

— З чимось погоджуватися, а з чимось не погоджуватися. Пропонувати щось своє. І саме на цьому базується наша «формула миру». Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, які справді хочуть миру, а не підіграти Росії, не підіграти на «формулі миру» заради майбутніх економічних відносин із Росією. Бо це гра з живими людьми, —наголосив Володимир Зеленський.

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. За даними співрозмовників Bloomberg, під час заходів тижня високого рівня Генасамблеї ООН Зеленський може особисто представити «формулу миру» — план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.