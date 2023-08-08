У місті Покровськ Донецької області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російських агресорів.
Про це повідомила ДСНС у вівторок, 8 серпня.
За попередньою інформацією, семеро осіб загинули, в тому числі один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Підрозділами ДСНС було врятовано вісім людей. З місця вивезено 122 тонни будівельного сміття.
До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.
Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
У місті Покровськ Донецької області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російських агресорів.
Про це повідомила ДСНС у вівторок, 8 серпня.
За попередньою інформацією, семеро осіб загинули, в тому числі один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Підрозділами ДСНС було врятовано вісім людей. З місця вивезено 122 тонни будівельного сміття.
До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.
Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.