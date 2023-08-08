У місті Покровськ Донецької області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російських агресорів.

Про це повідомила ДСНС у вівторок, 8 серпня.

За попередньою інформацією, семеро осіб загинули, в тому числі один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Підрозділами ДСНС було врятовано вісім людей. З місця вивезено 122 тонни будівельного сміття.

До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.