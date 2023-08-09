У Миколаївській області чоловік завдав ножового удару співмешканцю колишньої дружини через ревнощі.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП області.
За словами правоохоронців, 38-річний мешканець Вільнозапорізької громади отримав ножове поранення. Зокрема, медики зафіксували у потерпілого поранення грудної клітки.
Зазначається, що 41-річний фігурант прийшов у квартиру чоловіка його колишньої дружини та через ревнощі почав із ним конфлікт, під час якого завдав удару ножем у груди.
Слідчі зауважують, що на місці події вилучили у правопорушника ніж та направили його на експертне дослідження.
Наразі постраждалий перебуває в медичній установі, його життю нічого не загрожує.
Злочинцю передбачено позбавлення волі до восьми років.
Нагадаємо, у Миколаєві за нанесення ножового поранення незнайомцю поліція затримала чоловіка.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
У Миколаївській області чоловік завдав ножового удару співмешканцю колишньої дружини через ревнощі.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП області.
За словами правоохоронців, 38-річний мешканець Вільнозапорізької громади отримав ножове поранення. Зокрема, медики зафіксували у потерпілого поранення грудної клітки.
Зазначається, що 41-річний фігурант прийшов у квартиру чоловіка його колишньої дружини та через ревнощі почав із ним конфлікт, під час якого завдав удару ножем у груди.
Слідчі зауважують, що на місці події вилучили у правопорушника ніж та направили його на експертне дослідження.
Наразі постраждалий перебуває в медичній установі, його життю нічого не загрожує.
Злочинцю передбачено позбавлення волі до восьми років.
Нагадаємо, у Миколаєві за нанесення ножового поранення незнайомцю поліція затримала чоловіка.