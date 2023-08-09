У Миколаївській області чоловік завдав ножового удару співмешканцю колишньої дружини через ревнощі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП області.

За словами правоохоронців, 38-річний мешканець Вільнозапорізької громади отримав ножове поранення. Зокрема, медики зафіксували у потерпілого поранення грудної клітки.

Зазначається, що 41-річний фігурант прийшов у квартиру чоловіка його колишньої дружини та через ревнощі почав із ним конфлікт, під час якого завдав удару ножем у груди.

Слідчі зауважують, що на місці події вилучили у правопорушника ніж та направили його на експертне дослідження.

Наразі постраждалий перебуває в медичній установі, його життю нічого не загрожує.

Злочинцю передбачено позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, у Миколаєві за нанесення ножового поранення незнайомцю поліція затримала чоловіка.