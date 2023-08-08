Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж хтось це хотів би, але ініціатива в руках українських військових.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки.

Президент України наголосив, що контрнаступ «це коли наступає армія, а не відступає назад. І це важливий позитив, ініціатива в руках України».

— Дуже складно так довго воювати. Дуже складно, коли в тебе дефіцит тієї чи іншої зброї. Все це дуже складно, тому що це війна. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що росіянам складніше. У нас в очах втома, а в їхніх очах — страх, — вважає він.

Президент додав, що Україна звільняє лише свої території.

— Росія, на відміну від нас, реально може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Це вийти з нашої території. Тому що Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації. Це ніколи не було нашою метою. Ми деокупуємо свої території. І в цьому різниця. Їм є куди повертатися, а нам — ні, — додав ні.

Раніше повідомлялося, що українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті, тому головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.