США цього тижня анонсують передачу Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це заявив спікер Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у вівторок, 8 серпня.

Однак посадовець відмовився розкривати відповідь державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо прохання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про передач Києву далекобійних ракет ATACMS.

— Але, як ми вже говорили, ми продовжуємо постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь. Наприкінці цього тижня будуть зроблені інші анонси про додаткову допомогу, яку ми плануємо надати Україні, — пояснив чиновник.

За його словами, США розглядають можливу передачу Україні нових ракет чи оборонних систем, проте нині поки що нема жодних анонсів.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.