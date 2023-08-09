Дмитро Кремінь

В Ужгороді планують встановити мурали з портретами письменників — перших Шевченківських лауреатів Закарпаття. Серед них і видатний миколаївський поет Дмитро Кремінь.

Про це повідомив мовний омбудсмен та син письменника Тарас Кремінь.

Він зазначив, що перші мурали будуть присвячені уродженцям Закарпаття, випускникам Ужгородського університету:

прозаїку, очільнику Спілки письменників України, автору сценарію фільму «Тіні забутих предків», співініціатору створення організації «PEN Ukraine» Івану Чендею;

поету, першому очільнику Народного Руху краю, ініціатору спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку в Ужгороді Петру Скунцю;

поету, перекладачу і публіцисту Дмитру Креміню.

Також Тарас Кремінь зазначив, що знову обговорюється ідея присвоєння імен знаних закарпатців вулицям Ужгорода, пов’язаним із їхнім життям і творчістю.

За словами Тараса Кременя, також важлива позиція Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, громад, Миколаївської та Закарпатської ОВА, які спільним розпорядженням оголосили 2023 рік — роком батька.

— Нам, дітям видатних, не байдужі ці та інші ідеї на вшанування пам’яті батьків, які озвучили відомі меценати Закарпаття: депутат Ужгородської міської ради Арсен Мелкумян, його колега Валентин Штефаньо, а також приятель-учений, бойовий депутат облради і майбутній Посол України в Угорщині Федір Шандор. Ужгород — місто змін. Миколаїв — місто-герой. Зробимо Україну сильною, єдиною, непереможною разом, — додав мовний омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що Ігор Павлюк з книгою «Танець Мамая» став першим лауреатом нещодавно заснованої Всеукраїнської літературної премії імені миколаївського письменника Дмитра Кременя.