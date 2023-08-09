Росія вже використала більшу частину арсеналу ракет, що накопичився, але восени цього року можливе загострення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

— З приводу осені, яка на нас чекає, справді можливе загострення. Але разом з тим пам'ятаємо, що Росія величезний арсенал ракет, який вона накопичувала досить довго, використала під час минулої осені та зими. Тому слід, звичайно, очікувати загострення, але можливо таких уже ракетних ударів, такої маси, як була тоді, буде менше, — сказав він.

За його словами, Україні потрібно більше зброї, тому що ЗСУ також вичерпала частину ресурсів. Нестачу ракет Росія компенсуватиме збільшенням кількості ударних дронів. Спікер уточнив, що йдеться про Shaheed та інші безпілотники.

— Ракет менше, а дронів більше. Розумієте, дрони — це не ракети, це набагато дешевший вид боєприпасу, виробництво якого вони налагоджують уже на своїй території, принаймні вони так говорять, — додав Юрій Ігнат.

Як повідомлялось раніше, Ганна Маляр зазначила, що російська армія мінує позиції в три шари, а також зміцнює і бетонує панівні ключові для них висоти.