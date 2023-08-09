Сьогодні вночі, 9 серпня, окупанти обстріляли територію Очаківської громади.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
О 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії громади. Постраждалих немає.
Крім того, вчора о 10:35 ворог завдавав артилерійських ударів по селу Куцуруб, в результаті чого постраждали двоє підтлітків 13 та 16 років, їм була надана медична допомога. Наразі обоє направлені на амбулаторне лікування.
Також вчора о 12:25 ворог здійснив артилерійський обстріл Очакова. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
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Сьогодні вночі, 9 серпня, окупанти обстріляли територію Очаківської громади.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
О 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії громади. Постраждалих немає.
Крім того, вчора о 10:35 ворог завдавав артилерійських ударів по селу Куцуруб, в результаті чого постраждали двоє підтлітків 13 та 16 років, їм була надана медична допомога. Наразі обоє направлені на амбулаторне лікування.
Також вчора о 12:25 ворог здійснив артилерійський обстріл Очакова. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.