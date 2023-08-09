Сьогодні вночі, 9 серпня, окупанти обстріляли територію Очаківської громади.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

О 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії громади. Постраждалих немає.

Крім того, вчора о 10:35 ворог завдавав артилерійських ударів по селу Куцуруб, в результаті чого постраждали двоє підтлітків 13 та 16 років, їм була надана медична допомога. Наразі обоє направлені на амбулаторне лікування.

Також вчора о 12:25 ворог здійснив артилерійський обстріл Очакова. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.