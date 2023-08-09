Держдеп США підтримує зусилля України щодо притягнення до відповідальності людей, які беруть участь у підготовці замахів на керівництво держави під час війни.

Про це у вівторок, 9 серпня, сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи інформацію про запобігання замаху на Президента України.

За словами Метью Міллера, в адміністрації Байдена ознайомлені з повідомленням про потенційний замах на президента України Володимира Зеленського під час його візиту в Миколаївську область, однак залишають у компетенції української сторони коментувати деталі інциденту.

— Я бачив ці звіти. У мене немає до них конкретних коментарів. Я б, очевидно, посилався на Україну, щоб говорити про це детальніше. Але ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу. Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії, — заявив під час конференції речник Держдепу.

Як відомо, 7 серпня була затримана інформаторка з Очакова, яка збирала розвіддані про запланований візит президента Володимира Зеленського. 69-річна жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента. Зловмисницею виявилась колишня продавчиня у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

27 липня з робочою поїздкою Президент України відвідав Миколаїв, зокрема, стабілізаційний медичний пункт в Очакові, де отримують допомогу поранені на передовій захисники.