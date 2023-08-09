Андрій Холодов

Верховна Рада України позбавила повноважень за власною заявою народного депутата фракції «Слуга народу» Андрія Холодова.

За відповідне рішення у середу, 9 серпня, проголосували 308 нардепів, повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Припинити достроково повноваження народного депутата України Холодова Андрія Івановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень», — йдеться у постанові.

Раніше Андрій Холодов пояснив, що складає депутатські повноваження через хворобу в родині. Він надіслав фракції «Слуги народу» звернення з роз'ясненням свого кроку.

За партійним списком наступним нардепом від «Слуги народу» має стати кандидат під номером 147 — Микола Тарарін. Відповідно до даних ЦВК, Микола Тарарін народився 24 квітня 1979 року, у 2019 році працював адвокатом в ТОВ ЮФ «Гелон». Має вищу освіту.

Як повідомляє «Рух ЧЕСНО», майбутній нардеп закінчив юридичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2015 році Микола Тарарін отримав посвідчення від Ради адвокатів Київської області.

На момент балотування у 2019 році Микола Тарарін працював у юридичній фірмі «Гелон», яка, за даними «Руху ЧЕСНО», представляла й інтереси студії «Квартал 95».

Нагадаємо, що 24 лютого 2023 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

У січні 2023 року миколаївського народного депутата України від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина достроково позбавлять мандату, через наявність російського паспорта.

Також Верховна Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 23 лютого, Верховна Рада відсторонила народного депутата Гео Лероса від пленарних засідань.