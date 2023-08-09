Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відповіло на запит «Центру протидії корупції» та надало для ознайомлення кошторис реконструкції ділянки траси Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» вартістю 435 мільйонів гривень.

Про це пишуть «Наші гроші».

Як відомо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області не опублікувала кошторис безпосередньо у «Прозорро», а потім відмовлялась надавати його. Йдеться про міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто.

Держагентство відновлення надало «ЦПК» кошторис для ознайомлення (скачати ПДФ). «Школа аналітиків» не виявила у ньому суттєвих завищень ціни основних будматерілів. А подекуди ціни були навіть нижчими від середніх по регіону у моніторингу державного інституту «ДерждорНДІ».

Наприклад емульсія бітумна дорожна ЕКШ-50 була включена у кошторис за ціною 26 469 гривень за тону. А емульсія бітумна модифікована – по 27 214 гривень. Це відповідає моніторинговим цінам

Щебні різних фракцій були придбані по ціні від 522 до 563 гривень за кубометр без ПДВ. З урахуванням податку це приблизно на 100 гривень більше від моніторингових цін.

Гарячекатану арматурну сталь А-ІІІ діаметром від 8 до 40 міліметрів в кошторисі прописали по ціні від 31 до 35 тисяч гривень за тону. Що зараз навіть менше від ринкових цін.

Пісок рядовий по 362 гривні за кубометр, асфальтна суміш ЩМА-15 на БМКП 60/90-65 по 5483 гривень за тону, суміші бетонні важкі В25 різних марок по 2945 гривень за кубометр – це теж на рівні ринкових цін.

Однак «Наші гроші» вказали, що «замовники мають публікувати наявні кошторисні ціни у «Прозорро» без нагадувань з боку громадськості».

Нагадаємо, у липні 2016 року Олександра Антощука звільнили з посади керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області за невиконання посадових обов’язків.

2 травня 2019 року Олександр Антощук був поновлений на посаді рішенням суду. Але вже 7 травня в «Укравтодорі» повідомили про його повторне звільнення у зв’язку з «невиконанням службових обов’язків». У Держагентстві автомобільних доріг заявили тоді, що Олександра Антощука повторно звільнили за те, що він поновився на посаді, сфальсифікувавши документи в суді. Крім цього, після свого поновлення чиновник нібито чинив тиск на співробітників Служби автодоріг у Миколаївській області, про що у відомстві пообіцяли повідомити в правоохоронні органи.

У вересні 2019 року суд повторно постановив поновити Олександра Антощука на посаді начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Однак глава «Укравтодору» цього не зробив. Олександр Антощук повернувся на роботу в січні 2021 року — після відповідного рішення Верховного суду. А у жовтні 2021 року стало відомо, що Олександр Антощук напав на оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань, який проводив виїмку документів у САД.