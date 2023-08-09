Миколаївська прокуратура через суд намагається повернути у державну власність лісові ділянки площею 9 соток та вартістю понад 900 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що спірна земельна ділянка перебувала у користуванні державного підприємства «Очаківське лісомисливське господарство», правонаступником якого є департамент соціально-гуманітарної політики «Ліси України». Внаслідок цього, землі не можуть передаватися для індивідуального дачного будівництва.

«Ділянка повністю входить у межі об’єкта природно-заповідного фонду – регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», а тому на неї розповсюджується спеціальний правовий режим, що забороняє передачу такої ділянки у приватну власність будь-яких осіб», — йдеться в повідомленні.

Наразі, судом відкрито провадження у справі розгляд триває.

Раніше, заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.

Також повідомлялося, що Держекоінспекція планує перевірити вплив потоку туристів на екологію регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Нагадаємо, щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.

До того ж у лютому 2023 року жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що на Миколаївщині. Після чого стало відомо, що в’їзд транспорту на територію парку обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради. Такий крок, за словами голови комісії Алли Ряжських, дозволить зберегти природу ландшафтного парку. Водночас доступ до цієї території залишається відкритим.

Оскільки через мінну загрозу морські узбережжя Миколаївської області заборонені для відвідування, новою туристичною локацією став Тилігульський лиман та розташований поряд ландшафтний парк, повідомив у червні 2023 року очільник ОВА Віталій Кім. Зокрема, там відкрили нову туристичну локацію – спортивно-рекреаційну зону «Tiligul Club».

Водночас у червні екологиня Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Після чого профільна комісія облради рекомендовала обмежити в’їзд автотранспорту на територію парку «Тилігульський».

Варто зазначити, ферма «Равликовий Рай» розташована в селі Українка біля Тилігульського лиману. Популярна локація є однією з найбільших на півдні України і єдиною поєднаною з кафе.