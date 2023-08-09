Верховна Рада України проголосувала за основу законопроект №9139. Цей документ впроваджує європейські норми до української виноградарсько-виноробної галузі.

— Завдяки цьому вітчизняні виробники зможуть простіше виходити на ринки ЄС, – заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. — Україна має потужний потенціал до розвитку виноробства та виноградарства. У нас є і необхідні кліматичні умови, і ґрунти, і всі інші необхідні чинники. Цим законопроектом ми даємо поштовх до розвитку наших виробників. Також маємо дати одразу всі необхідні умови для того, щоб український продукт був конкурентоспроможним у світі. І європейські стандарти стануть цим важливим елементом, — зауважив Олександр Гайду.

За його словами, в Україні ще зміниться маркування виноробної продукції, вона стане аналогічною до європейської. Крім того, в країні з’явиться виноградарсько-виноробний реєстр, в якому будуть дані про походження винограду, ділянки з виноградниками та виробників виноробної продукції.

— Цей законопроект важливий для наших виноробів. Ми мали з ними плідні діалоги, знаємо їхні пропозиції та зауваження. Запропоновані законопроектом зміни – це симбіоз між владою та бізнесом, адже ми маємо враховувати питання тих, хто має безпосереднє відношення до виноградарсько-виноробної галузі, — відзначив Олександр Гайду.

Окрім цього законопроектом передбачене впровадження принципу «від виноградної лози до пляшки».

— Це має забезпечити простежуваність виноробних виробництв. Так українці отримають якісніший товар, а підприємці сумлінніше ставитимуться до власного продукту, — переконаний голова Комітету.

Нагадаємо, що голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду розповів, що ці позиції товару подешевшали через сезонний чинник.