Міністерство цифрового розвитку Казахстану заявило, що робота сайту «Яндекс» в країні призупинена на тлі інформації про передачу даних користувачів ФСБ РФ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ.

«З 9 серпня 2023 року призупинено роботу доменну www. yandex. kz», — заявили у міністерстві.

У відомстві додали, що направили запит до ТОВ «Яндекс» з вимогою надати розгорнуту інформацію про місцезнаходження центрів обробки даних, які використовує компанія, та заходи із захисту персональних даних громадян Казахстану, а також про принципи, на яких «Яндекс» взаємодіє з правоохоронними та спеціальними органами.

Раніше у низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що ФСБ РФ отримає цілодобовий доступ до даних сервісу «Яндекс. Таксі» в Казахстані, включаючи персональну інформацію користувачів.

У компанії запевнили, що російське законодавство не поширюється на сервіс у Казахстані та на його користувачів, оскільки вони здійснюють поїздки та використовують додаток за межами Росії. Також стверджувалося, що дані, пов’язані з роботою сервісу в Казахстані, російські держоргани можуть отримати виключно через офіційний запит і лише в рамках встановлених міжнародних процедур.

Раніше у Казахстані в інтернеті почали зʼявлятися оголошення, що пропонують понад 5 тисяч доларів за вступ до російської армії.