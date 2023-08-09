Підприємствам, які працюють у зоні бойових дій, законодавством надано можливість не нести відповідальність за невчасну виплату заробітної плати, але тільки у випадку форс-мажору.

Про це на брифінгу повідомив начальник Південного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці Роман Возняк, передає кореспондент «НикВести».

Він наголосив, що такі обставини не є правилом, а є виключенням та в будь-якому разі обовʼязок вчасно виплачувати заробітну плату — лежить на роботодавцеві.

Також він очільник держслужби повідомив, що законодавством скасовано певні види покарання за невиплату вчасно зарплатні.

— Але якщо працівник буде вважати, що його права порушено, в судовому засіданні роботодавець має довести всі форс-мажорні обставини і що в нього не було можливості вчасно забезпечувати заходи з виконання заробітної плати, — зазначив Роман Возняк.

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