Станом на середу, 9 серпня, у Миколаївській області заборона на купання у внутрішніх водоймах не діє.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Через відсутність мінної небезпеки обмежень на купання у внутрішніх водах наразі немає. Проте і досі заборонено купатись в самому морі.

— Обмеження є по узбережжю Чорного моря повністю. Це дійсно небезпечно, днями прибило ще одну міну, яку військові знешкодили. Там купатися не можна і люди з розумінням до цього ставляться. Що стосується внутрішньоводних каналів та річок, то ми не забороняємо (купатися — прим.), бо розуміємо, що людям треба отримувати вітаміни і якось відпочивати. Я вважаю, що відпочинок на воді — це краще ніж у нічному клубі, — сказав очільник ОВА.

В Коблево та Рибаківці люди, розуміючи, що існує загроза, не йдуть до води, наголошує Віталій Кім.

— Одеса стоїть на Чорному морі, а Миколаїв стоїть на лимані. Очаків постійно обстрілюють, тому там люди все розуміють, вони не мають можливості там купатися. У нас Коблево та Рибаківка, там це свідомо не роблять, тому що там є дійсно загроза й обмеження. Це поєднання факторів і відповідальності громадян, — повідомив Віталій Кім.

Він також додав, що вже з вересня Миколаївщина розпочне підготовку до туристичного сезону 2024 року.

Раніше гололва Миколаївської ОВА розповідав, що цього літа відпочинок біля внутрішніх водойм в Миколаївській області не користується великим попитом — місцевий бізнес не може навіть «вийти в нуль».