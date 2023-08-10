КП «Миколаївелектротранс» отримав в середу, 9 серпня, ще один новий низькопідлоговий тролейбус «Дніпро». Його бортовий номер 0035.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Зранку працівники КП «Миколаївелектротранс» розвантажуватимуть його на підприємстві та розпочнуть процедуру підготовки до його випуску на маршрути міста», — йдеться в повідомленні підприємства.

Миколаївська міська рада планує придбання 40 тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів, які перевозитимуть людей у віддалені мікрорайони.

Нагадаємо, що 7 серпня до Миколаєва доставили сучасний тролейбус «Дніпро». Це 34-та одиниця електротранспорту із 40, передбачених в рамках контракту з ЄБРР. До кінця тижня місто очікує на ще два тролейбуси.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.