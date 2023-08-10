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Російсько-окупаційні війська впровдовж вчорашньої доби, 9 серпня, двічі обстрілювали територію Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Вчора, 9 серпня, о 10:38 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 9 серпня, о 22:10 завдано артилерійських обстрілів по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Зокрема у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.