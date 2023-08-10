Ілюстративне фото острова Джарилгая

Станом на 10 серпня на території окупованого острова Джарилгач, що на Херсонщині, вже сьому добу поспіль тривають масштабні пожежі. Наразі вже знищено 1600 гектарів заповідної зони острову.

Про це у коментарі «НикВести» повідомила директорка Національного природного парку «Джарилгацький» Ірина Сабашенко.

Пожежі на острові Джарилгач, супутниковий знімок Sentinel Hub

— Окупанти облаштували на острові полігон і проводять там навчання. Через це у нас виникла дуже велика пожежа. Вона виникла приблизно 4-5 серпня й острів досі палає. За приблизними даними, виходячи з космознімків, вигоріло вже десь 1600 гектарів. І це ще не кінець, адже пожежа триває. Найсумніше — горять наші найцінніші ділянки острова, — повідомила Ірина Сабашенко.

Наразі спеціалісти щодня перераховують нову суму збитків, завдану пожежами, повідомила директорка Нацпарку. За прогнозами, ця сума може сягнути мільярдів гривень.

Нагадаємо, що російські загарбники облаштували на острові Джарилгач, що в Херсонській області, військовий полігон та з'єднали острів із материком. Водночас стало відомо, що в природному нацпарку «Джарилгацький» окупанти хочуть відстрілювати диких тварин та зайнятися ресторанним бізнесом.