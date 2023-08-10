В окупованому Криму військові будівельники Росії зводять новий амфітеатр на території заповідника «Херсонес Таврійський».

Про це повідомляє Спілка археологів України.

Роботами займаються підлеглі Військово-будівельного комплексу Міноборони Росії (ВБК). Вони продовжують будівельні роботи зі створення так званого історико-археологічного парку «Херсонес Таврійський».

Спілка археологів наголошує, що росіяни руйнують культурний та археологічний ландшафт. Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в «новому прочитанні, з використанням сучасних технологій і матеріалів. Територія Херсонесу — це культурна спадщина ЮНЕСКО, де заборонено будівництво.

Проєкт курує Патріарша ради з культури, роботи ведуться за дорученням Рутіна, проєкт фінансує фонд «Моя історія».

Військово-будівельного комплексу Міноборони Росії повідомляв, що новий амфітеатр готовий вже на 70%, він розрахований на 1 200 глядачів. За амфітеатром окупанти планують звести ще два адміністративно-побутові корпуси, де перевдягатимуться артисти.