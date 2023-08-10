Слідчі затримали мешканця Кривоозерської територіальної громади, який намагався вбити свою співмешканку.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Зазначається, що між потерпілою та її співмешканцем виникла сварка.Так, у ході зʼясування стосунків чоловік схопив ножа та завдав декілька ударів жінці в область грудної клітини та рук.З місця події потерпілу доставили до лікарні, де їй надали медичну допомогу.

За словами правоохоронців, у правопорушника вилучили знаряддя злочину – ніж, який направили на експертне дослідження.

За скоєний злочин 53-річному зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві слідчого поліції викрили за вимагання 1200 доларів США хабаря за зменшення відповідальності для підозрюваного у крадіжці.

Раніше командиру взводу однієї з військових частин ВМС ЗСУ на Миколаївщині повідомили про підозру за фактами вимагання грошей та погрози насильством.

Повідомлялось, мешканця Первомайського району, що на Миколаївщині затримали під час спроби дати хабаря поліцейському, аби той поклопотав про затримку передачі його справи до суду.