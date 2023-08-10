У середу 9 серпня представники Миколаївської області на чолі з першим заступником голови облради Антоном Табунщиком відвідали Дніпропетровську область.

Там вони досліджували досвід впровадження медичної реформи, повідомив Антон Табунщик на своїй фейсбук-сторінці.

— Ми живемо у часи змін, а тому продовжуємо працювати в напрямку медичної реформи. Сьогодні із робочим візитом були в другій за територією області України – Дніпропетровській. Ми маємо абсолютно різні показники чисельності населення, бюджету, кількості районів, громад і лікарень, але досвід колег з Дніпропетровської обласної ради у впровадженні медичної реформи для нас дуже важливий. Голова облради Микола Лукашук та голова комісії з питань охорони здоров’я Аріна Пустова розповіли про нюанси впровадження наступного етапу медреформи, — зазначив очільник облради.

Згідно з наступним етапом реформи, уся мережа закладів охорони здоров’я області буде об’єднана в госпітальний округ. Відповідно до виду допомоги, що надається в медзакладах госпітального кластера, лікарні будуть поділені на надкластерні, кластерні та загальні, додав Антон Табунщик.

— Разом із заступником начальника Миколаївської ОВА Юрієм Гранатуровим, головою комісії облради з питань охорони здоров’я Іриною Шабільяновою, заступником начальника обласного управління охорони здоров’я Олегом Бабіним та депутаткою Миколаївської міськради Тетяною Домбровською ознайомилися із роботою місцевих лікарень, котрі є взірцями впровадження реформи. А саме – лікарні Мечникова та Регіонального медичного центру родинного здоров’я. Це надкластерні заклади, тут проводять чи не найскладніші операції у світі, вони мають десятки відділень і професійний та потужний штат. Поспілкувалися із керівним складом, побачили роботу таких потужних лікарень зсередини та дізналися, як їх розвивають. Планів багато, основна ціль – надання якісної медичної допомоги для нашого населення, — резюмував Антон Табунщик.

Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів зустріч із представниками міжнародних організацій ACTED та REACH, які надають підтримку постраждалим районам.