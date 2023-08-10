Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов’язання із носінням електронного браслету.

Рішення суд ухвалив 10 серпня.

Також Олександр Дубінський має здати закордонний паспорт, не може виїздити за межі Київської області і має і зʼявлятися на кожен виклик слідчого.

Запобіжний захід діє до 8 жовтня.

Дубінський у коментарі журналістам заявив про політичне переслідування. За словами нардепа, обшуки у його помешкання відбулися без ухвали слідчого суді, представників ДБР та СБУ цікавили «лише телефон, ноутбуки і стаціонарні комп'ютери».

У відповідь на питання журналістів чи заперечує він перебування у кількох країнах Європи, Дубінський сказав, що заперечує все, що міститься у клопотанні прокурорів, бо обвинувачення ґрунтуються на дописах блогерів у соцмережах. Водночас він відмовився розповісти, де він був, пославшись на таємницю слідства.

— На мене зараз відкриваються провадження за будь-які вчинки. Мене фактично примушують не давати публічну інформацію щодо цієї справи, через ризик відкриття кримінального провадження за розголошення таємниці досудового слідства, тому більше коментарів, ніж я дав у судовому засіданні, я надати не можу, – сказав Олександр Дубінський.

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Нагадаємо, 9 серпня Олександру Дубінському повідомили про підозру у підробленні документів. За ними він виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Олександра Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Олександр Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Слідство зʼясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу нардепа. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча законодавство не дозволяє особі, що супроводжує, повертатися пізніше.