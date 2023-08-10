Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України виявило ознаки змови в діях приватного підприємства «Будівельна фірма Миколаївавтодор» та товариства «Березівкаагрошляхбуд» під час участі у тендері в 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Антимонопольного комітету.

9 серпня АМКУ розпочав справу щодо зазначаних підприємств, в діях яких вбачає ознаки можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Тендер проводився державним підприємством «Агенція місцевих доріг Миколаївської області», створеним Миколаївською ОДА. Мова йшла про дорогу в селі Благодатне Благодатненської сільської ради.

«На виконання доручення Антимонопольного комітету України Відділенням (АМКУ, — прим.) проведено дослідження матеріалів відкритих торгів на закупівлю капітального ремонту дорожнього покриття в селі Благодатне Благодатненської сільської ради Миколаївської області у 2021 році. Закупівля проводилася державним підприємством «Агенція місцевих доріг Миколаївської області». За результатами дослідження обставин закупівлі Відділенням було виявлено ознаки, що можуть свідчити про узгоджену поведінку зазначених учасників», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що «Будівельна фірма Миколаївавтодор» була зареєстрована у Києві в 2018 році. Її засновником і керівником є громадянин Казахстану Дідар Амантаєв. Згідно з даними системи YouControl, а роки роботи підприємство отримало бюджетних підрядів на понад 2 мільярда гривень, виконано договорів на суму 1,3 мільярда.

Здебільшого підприємство працювало у Миколаївській області. Його замовниками, крім Агенції, був департамент ЖКГ Миколаївської міськради, адміністрації районів Миколаєва, Служба автодоріг (нині Служба відновлення та розвитку інфраструктури) Миколаївщини.

«Березівкаагрошляхбуд» зареєстроване в Березівці Одеської області. Працює понад 20 років. Його засновниками є брати Роберт і Князь Хачатрян. За роки роботи підприємство отримало державних підрядів на 7,8 мільярда гривень, працюючи переважно з замовниками в Одеській області.

Нагадаємо, Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відповіло на запит «Центру протидії корупції» та надало для ознайомлення кошторис реконструкції ділянки траси Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» вартістю 435 мільйонів гривень.

Як відомо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області не опублікувала кошторис безпосередньо у «Прозорро», а потім відмовлялась надавати його. Йдеться про міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто.