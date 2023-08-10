Депутат Миколаївської міської ради від фракції «Наш край» Сергій Кантор вважає, що очний формат роботи суттєво змінить ефективність роботи комісій міськради.
Про це він заявив в коментарі кореспонденту «НикВести».
Він зауважив, що це питання виходу на очні сесії взагалі не обговорювалось в міськраді.
— Це питання взагалі не обговорювалось. Мені однаково, який формат приймуть, буду підлаштовуватися під будь-який режим, — каже депутат.
Сергій Кантор додає, що неодноразово порушував це питання. Адже, завдяки офлайн режиму можна поліпшити роботу миколаївських депутатів.
— Я не перший раз про це кажу. Впевнений, що завдяки очному формату ми покращимо якість нашої роботи. Тоді, депутати, хоч зможуть поглянути один одному в очі, — підсумовує Сергій Кантор.
Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також вважає, що сьогодні більш ефективним для участі депутатського корпусу на засіданнях сесії є формат онлайн-конференцій.
В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходуроботи міськради в очний режим.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус Миколаївської обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.
Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.
Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.
Нещодавно, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Пропозиція» Федір Панченко не вважає, що очний формат роботи суттєво змінить ефективність роботи комісій міськради, він не проти проведення засідань, як в офлайн, так і онлайн форматі.
В свою чергу, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.
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Депутат Миколаївської міської ради від фракції «Наш край» Сергій Кантор вважає, що очний формат роботи суттєво змінить ефективність роботи комісій міськради.
Про це він заявив в коментарі кореспонденту «НикВести».
Він зауважив, що це питання виходу на очні сесії взагалі не обговорювалось в міськраді.
— Це питання взагалі не обговорювалось. Мені однаково, який формат приймуть, буду підлаштовуватися під будь-який режим, — каже депутат.
Сергій Кантор додає, що неодноразово порушував це питання. Адже, завдяки офлайн режиму можна поліпшити роботу миколаївських депутатів.
— Я не перший раз про це кажу. Впевнений, що завдяки очному формату ми покращимо якість нашої роботи. Тоді, депутати, хоч зможуть поглянути один одному в очі, — підсумовує Сергій Кантор.
Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також вважає, що сьогодні більш ефективним для участі депутатського корпусу на засіданнях сесії є формат онлайн-конференцій.
В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходуроботи міськради в очний режим.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус Миколаївської обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.
Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.
Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.
Нещодавно, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Пропозиція» Федір Панченко не вважає, що очний формат роботи суттєво змінить ефективність роботи комісій міськради, він не проти проведення засідань, як в офлайн, так і онлайн форматі.
В свою чергу, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.