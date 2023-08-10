Народний депутат Олександр Гайду в Миколаєві та області зустрівся з військовими. Мета – передати генератори до двох частин.

Військові виконують певні бойові завдання, тож їм було потрібне це обладнання, каже Олександр Гайду.

— Було звернення військових щодо закупівлі генераторів. Ми повинні допомагати нашим захисникам. Тож зразу взялися виконувати запит. За невеликий проміжок часу ми вже передали необхідне устаткування захисникам. Вдячний нашим хлопцям за все, що вони роблять для нашої держави. Маємо їх підтримувати не тільки словами, а й справами, — зауважив Олександр Гайду.

Генератори отримали батальйон та бригада, що захищають південь та схід України.

— Нам потрібні генератори для виконання певних завдань. Тож ми звернулися до народного депутата Олександра Гайду, аби ми якнайскоріше отримали необхідне обладнання. Воно вже в нас, тож відсьогодні це устаткування поїде з нами на позиції. Вдячні за підтримку Олександру Гайду та ТОВ Дельта Вілмар Україна, — підсумував один з військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Гайду передав генератори військовим, які боронять Херсонщину.