Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв оголосив про збільшення розміру пакета допомоги нашій державі, зокрема щодо гуманітарного розмінування українських територій.

Про це йдеться на урядовому сайті.

За словами, азербайджанського посла, до нового пакету допомоги Україні увійде машина для механізованого розмінування, яка замінює 100 днів роботи саперів.

«Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проєкту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю», — каже повноважний посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв.

Варто додати, що країни обговорили організацію майбутніх тренінгів в Азербайджані для обміну досвідом з гуманітарного розмінування.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає понад 240 млн доларів на гуманітарне розмінування від міжнародних партнерів. Також до кінця року надійдуть піротехнічні, розмінуючі, підривні машини, металодетектори.