Президент США Джо Байден запросить у Конгресу схвалення нового пакету екстреної допомоги для України на 13 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Associated Press.

Агентство посилається на інформоване джерело, близьке до Білого Дому. Зазначається, що Байден планує звернутися до Конгресу з проханням збільшити бюджет підтримки України на 13 мільярдів доларів.

Водночас Білий Дім направить до Конгресу запит на додаткові 12 мільярдів доларів для фонду допомоги постраждалим під час стихійних лих.

Водночас, як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, запит може викликати«конфронтацію з республіканцями», які «менш налаштовані надавати подальшу фінансову підтримку» Україні.

Обидва видання зазначають, що заклик збільшити фінансування для допомоги Україні під час її контрнаступу, безсумнівно, посилить і без того напружену боротьбу щодо державного фінансування США. Консерватори у Конгресі скептично ставляться до отримання додаткових пакетів допомоги без повного звіту про те, як розподілялася попередня допомога.

Раніше повідомлялося, що США цього тижня анонсують передачу Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.