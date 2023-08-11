З початку повномасштабної війни росія знищила або пошкодила 115 сіл та міст Миколаївської області. До звільнення Херсона частина з них знаходилася на лінії фронту, ще частина – під щоденним ворожим обстрілом. Як наслідок – деякі села зруйновано на 70-100%. Тож тепер виникає питання їх майбутньої долі.

Чи варто розраховувати на відбудову цих сіл? Як скоро може розпочатися цей процес? Можливо, влада планує укрупнення більш перспективних сіл? Відповіді на ці та інші питання з'ясовували «НикВести».