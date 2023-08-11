У зруйнованих місті Снігурівка та селі Полігон, що на Миколаївщині, планують збудувати нові житлові квартали.

Про це повідомив заступник очільника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи, йдеться у статті «НикВести» «Сучасні європейські містечка та логістичний хаб: що чекає на зруйновані росіянами села Миколаївщини».

Він запевнив, що у планах — відновлення «кожного пошкодженого об’єкта»: «Але на це потрібні дуже значний фінансовий ресурс та час».

Першочергово, сказав він, влада збирається відбудувати ті села, які внаслідок військової агресії РФ постраждали найбільше.

— На цей час розглядаються можливості будівництва нових кварталів в існуючих межах населених пунктів. Першими населеними пунктами на яких розроблено передпроєктні проробки обрано місто Снігурівка та село Полігон Шевченківської громади Миколаївської області, — сказав Валентин Гайдаржи.

Територію для будівництва нових осель, розповів він, обиратимуть на вільній від забудови землі, яка відповідно до генпланів передбачена під житлову забудову. Водночас серед мешканців, які втратили власне житло, вже проводять опитування щодо бажання обміну їх вщент зруйнованих будівель на нові домівки.

Нагадаємо, Управління верховного комісара ООН у справах біженців відновить понад 350 будинків у трьох селах на Миколаївщині. Йдеться про Партизанське, Киселівка та Максимівка.