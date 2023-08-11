Окупанти вивозять українських підлітків із тимчасово окупованих територій до військових таборів в Російській Федерації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що ворог продовжує мілітарне виховання українських підлітків з метою подальшого вербування до лав російської армії.

Стало відомо, що нещодавно росіяни привезли дітей на військово-патріотичні збори, які тривають у Пензі в таборі «Гвардієць» з 1 по 18 серпня.

Зокрема, українських підлітків звезли з населених пунктів Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка та Донецьк. Їм влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.

«Таким чином ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти їх Батьківщини», — йдеться в повідомленні.

Раніше, на тимчасово підконтрольних територіях Херсонської області російська армія створила так звані «школи молодого виборця», з метою підготовки старшокласників до виборів президента Російської Федерації.