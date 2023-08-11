Окупанти продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях у військових цілях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, у лікарнях, де лікуються поранені загарбники, цивільному населенню майже не надають послуги.

«Ворог використовує заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях півдня України для надання медичної допомоги пораненим військовим російсько-окупаційних військ. Поранені окупанти переважно знаходяться у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання, після чого їх переводять до медичної установи на ТОТ АР Крим, або на територію РФ», — йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники дозволяють обслуговувати обмеженій кількості мешканців, аби використовувати їх як прикриття.

Нагадаємо, окупанти бережуть підготовлені війська, кидаючи на штурми замість них в’язнів та мобілізованих.